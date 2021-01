Sanremo 2021 | ospiti internazionali | ecco chi vuole Amadeus

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dal 2 al 6 marzo andrà in scena al teatro Ariston. Proprio su quel palco, il conduttoreha deciso di voler far esibire gli Abba. Il marito di Giovanna Civitilllo, infatti, vorrebbe lo storico gruppo di successo degli anni Settanta e Ottanta comein una delle cinque serate del Festival diche andranno in scena. Sembra essere convinto di voler mettere a segno proprio questo colpaccio e a dichiararlo è stato lui stesso durante una intervista rilasciata a ‘di sabato’., dopo la reunion de ‘I Ricchi e Poveri’gli Abba Durante l’intervista che il Direttore artistico della settantunesima edizione del Festival diha rilasciato, e di cui ‘Il Messaggero’ ne ...