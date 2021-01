Napoli, Gattuso: “I giovani devono smanettare meno. Non fiutiamo il pericolo” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Napoli torna alla vittoria dopo la clamorosa sconfitta contro lo Spezia. Stavolta Bakayoko stende l'Udinese all'ultimo minuto. Il tecnico Gennaro Gattuso interviene ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile vincere oggi dopo quello che è successo contro lo Spezia. La squadra è viva e sa di dover giocare sempre al massimo. Mercoledì abbiamo subito una mazzata incredibile. Abbiamo sofferto e siamo stati bravi. Ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato per strada. I giovani di oggi devono imparare a smanettare meno. Sono troppo sul telefonino e leggono troppe cose... Se stiamo dietro a tutte le chiacchiere si fa difficile. Napoli, in questo, è come Roma: ci sono tanti siti e radio che parlano. Ne dicono tante di fesserie in giro. Dobbiamo stare sul pezzo. Non mi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Iltorna alla vittoria dopo la clamorosa sconfitta contro lo Spezia. Stavolta Bakayoko stende l'Udinese all'ultimo minuto. Il tecnico Gennarointerviene ai microfoni di Sky Sport: "Non era facile vincere oggi dopo quello che è successo contro lo Spezia. La squadra è viva e sa di dover giocare sempre al massimo. Mercoledì abbiamo subito una mazzata incredibile. Abbiamo sofferto e siamo stati bravi. Ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato per strada. Idi oggiimparare a. Sono troppo sul telefonino e leggono troppe cose... Se stiamo dietro a tutte le chiacchiere si fa difficile., in questo, è come Roma: ci sono tanti siti e radio che parlano. Ne dicono tante di fesserie in giro. Dobbiamo stare sul pezzo. Non mi ...

