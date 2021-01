Marta Bassino seconda nel SuperG di St.Anton (Di domenica 10 gennaio 2021) Fantastico secondo posto per Marta Bassino nel Super G disputato nella tarda mattinata di oggi a St.Anton. La 24enne di Borgo San Dalmazzo ha concluso ad appena 16 centesimi dalla rediviva svizzera Lara Gut (alla 27ª vittoria in carriera a due anni di distanza dall'ultimo successo), protagonista di una gara praticamente perfetta su un tracciato difficilissimo che ha messo in grande difficoltà molte tra le atlete più accreditate.Chiude il podio Corinne Suter, mentre Federica Brignone è quinta dopo la squalifica di Tiffany Gauthier. Più indietro Elena Curtoni, Sofia Goggia è sfortunata e cade nelle prime fasi della discesa. "Sono molto molto contenta - ha detto Marta Bassino a fine gara - non me lo aspettavo perché ho fatto un errore che poteva compromettere la gara e quando ho visto il risultato sono ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Fantastico secondo posto pernel Super G disputato nella tarda mattinata di oggi a St.. La 24enne di Borgo San Dalmazzo ha concluso ad appena 16 centesimi dalla rediviva svizzera Lara Gut (alla 27ª vittoria in carriera a due anni di distanza dall'ultimo successo), protagonista di una gara praticamente perfetta su un tracciato difficilissimo che ha messo in grande difficoltà molte tra le atlete più accreditate.Chiude il podio Corinne Suter, mentre Federica Brignone è quinta dopo la squalifica di Tiffany Gauthier. Più indietro Elena Curtoni, Sofia Goggia è sfortunata e cade nelle prime fasi della discesa. "Sono molto molto contenta - ha dettoa fine gara - non me lo aspettavo perché ho fatto un errore che poteva compromettere la gara e quando ho visto il risultato sono ...

La 23enne di Spiazzo Rendena ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre nel massimo circuito. Laura Pirovano – Pentaphoto. Nel giorno del prepotente ritorno della campioness ...

