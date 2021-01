Juve | Buffon e Pinsoglio versione Sanremo | ballano e cantano l' inno così

mnemocs : RT @Joeshus: Cuadrado, Dybala,Chiesa, simulatori seriali(solo x citare i contemporanei).E poi personaggi inquietanti come Chielllini, Bonuc… - boysan69qo : RT @Joeshus: Cuadrado, Dybala,Chiesa, simulatori seriali(solo x citare i contemporanei).E poi personaggi inquietanti come Chielllini, Bonuc… - Enzofanjuve1 : Direi il 2 miglior portiere che la Juve abbia mai conosciuto. BUFFON: Buffon, 42 anni, + - 648 partite di serie A,… - Ibeni_FCB : Buffon a la juve : - J_Cayman : @forumJuventus A dx il più grande portiere al ?? e quello di sx è un pensionato tifoso della #Juve ?? #Pinsoglio #Buffon -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Buffon

Juventus-Genoa Coppa Italia, Pirlo cerca il passaggio del turno. Dopo tre successi consecutivi in campionato i bianconeri saranno impegnati nella sida infrasettimanale di coppa contro i liguri di Ball ...JUVENTUS GENOA PROBABILI FORMAZIONI – Se la Juventus è tornata a incanalare successi in campionato, Pirlo adesso deve esser bravo a dare continuità anche in Coppa Italia. I bianconeri, dopo la sconfit ...