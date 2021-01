Il M5S si prepara alla battaglia: vertice dei portavoce (Di domenica 10 gennaio 2021) Summit dei portavoce M5S, Crimi e Bonafede: “Parliamo del Movimento”. Fronte comune per contrastare l’offensiva di Renzi e di Italia Viva. E Conte? Il M5S si prepara alla battaglia chiamando a raccolta tutti i portavoce dei ministri e sottosegretari del M5S. Il faccia a faccia virtuale, durato circa due ore con una una quarantina di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) Summit deiM5S, Crimi e Bonafede: “Parliamo del Movimento”. Fronte comune per contrastare l’offensiva di Renzi e di Italia Viva. E Conte? Il M5S sichiamando a raccolta tutti idei ministri e sottosegretari del M5S. Il faccia a faccia virtuale, durato circa due ore con una una quarantina di… L'articolo Corriere Nazionale.

M5S_No_Grazie : RT @RiprendRoma: #Roma si prepara a ospitare #URBAN20 I partecipanti potranno visitare luoghi emozionanti per 'tutela dell'ambiente e rige… - marcoregni : Conte ha compreso che non si va a votare e che M5S e PD son pronti a far cadere la sua testa. Si prepara a perdere… -