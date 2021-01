Gli Usa, la digital tax e l’occasione G20. L’analisi di Da Empoli (I-Com) (Di domenica 10 gennaio 2021) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo era rivolta a Washington per ben altre ragioni, dalla capitale americana sono arrivate due novità, apparentemente contraddittorie, sul dossier relativo alla tassazione digitale. Da un lato il Governo Usa ha sospeso le ritorsioni commerciali nei confronti dell’imposta sui servizi digitali in vigore dallo scorso novembre in Francia e che ricade sproporzionatamente su imprese statunitensi. Ritorsioni che avrebbero comportato, a partire proprio dal 6 gennaio, l’imposizione di un dazio del 25% su beni importati come borse e cosmetici per un valore pari a 1,3 miliardi di dollari. Dall’altro, è stato pubblicato il rapporto dell’Ufficio del rappresentante per il commercio statunitense sull’imposta sui servizi digitali italiana, approvata dalla legge di bilancio 2020 e che dovrebbe essere versata ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo era rivolta a Washington per ben altre ragioni, dalla capitale americana sono arrivate due novità, apparentemente contraddittorie, sul dossier relativo alla tassazionee. Da un lato il Governo Usa ha sospeso le ritorsioni commerciali nei confronti dell’imposta sui servizii in vigore dallo scorso novembre in Francia e che ricade sproporzionatamente su imprese statunitensi. Ritorsioni che avrebbero comportato, a partire proprio dal 6 gennaio, l’imposizione di un dazio del 25% su beni importati come borse e cosmetici per un valore pari a 1,3 miliardi di dollari. Dall’altro, è stato pubblicato il rapporto dell’Ufficio del rappresentante per il commercio statunitense sull’imposta sui servizii italiana, approvata dalla legge di bilancio 2020 e che dovrebbe essere versata ...

