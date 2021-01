Chi è Alessio Orsingher, marito del conduttore Pierluigi Diaco (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ ritenuto una delle promesse più splendenti del giornalismo italiano, con una carriera iniziata da giovanissimo. Alessio Orsingher nasce a Massa il 19 Febbraio 1986. Sono due le sue grandi passioni: il giornalismo e la pallavolo, quest’ultima praticata anche a livelli quasi professionistici. Inizia la sua carriera come giornalista nella redazione de Il Tirreno, mentre segue gli studi all’Università di Pisa, dove si laurea in Scienze Politiche. Il mondo dell’informazione sembra cascargli addosso a pennello, tanto che subito dopo decide di trasferirsi a Milano per seguire la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi presso l’Università Statale. Le soddisfazioni non tardano ad arrivare per il giovane toscano e nel 2011 diventa giornalista professionista. Si trasferisce a Roma, dove inizia la collaborazione con Michele Santoro. Ne diventa ben presto inviato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ ritenuto una delle promesse più splendenti del giornalismo italiano, con una carriera iniziata da giovanissimo.nasce a Massa il 19 Febbraio 1986. Sono due le sue grandi passioni: il giornalismo e la pallavolo, quest’ultima praticata anche a livelli quasi professionistici. Inizia la sua carriera come giornalista nella redazione de Il Tirreno, mentre segue gli studi all’Università di Pisa, dove si laurea in Scienze Politiche. Il mondo dell’informazione sembra cascargli addosso a pennello, tanto che subito dopo decide di trasferirsi a Milano per seguire la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi presso l’Università Statale. Le soddisfazioni non tardano ad arrivare per il giovane toscano e nel 2011 diventa giornalista professionista. Si trasferisce a Roma, dove inizia la collaborazione con Michele Santoro. Ne diventa ben presto inviato ...

