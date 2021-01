Trump e i suoi sostenitori emigrano su Parler dopo il ban Twitter, ma Google rimuove l’app (Di sabato 9 gennaio 2021) Una decisione che forse farà discutere sulle tempistiche e non sulle motivazioni, ma oggi 9 gennaio dobbiamo prendere atto che Google abbia deciso di rimuovere l’app Parler dal Play Store. dopo il ban di Twitter nei confronti di Trump, l’ex Presidente degli Stati Uniti pare abbia deciso di spostarsi sull’altro social network, noto per la totale mancanza di moderazione sia dei contenuti pubblicati dagli iscritti, sia sui relativi commenti. Una policy che certo non avrebbe garantito lunga vita al social network in questione. Trump, infatti, ha dovuto fare i conti con il ban Twitter proprio per i contenuti pubblicati nel recente passato. Tra fake news acclamate ed altri post che evidentemente hanno fomentato le masse, fino ad arrivare ai ... Leggi su bufale (Di sabato 9 gennaio 2021) Una decisione che forse farà discutere sulle tempistiche e non sulle motivazioni, ma oggi 9 gennaio dobbiamo prendere atto cheabbia deciso diredal Play Store.il ban dinei confronti di, l’ex Presidente degli Stati Uniti pare abbia deciso di spostarsi sull’altro social network, noto per la totale mancanza di moderazione sia dei contenuti pubblicati dagli iscritti, sia sui relativi commenti. Una policy che certo non avrebbe garantito lunga vita al social network in questione., infatti, ha dovuto fare i conti con il banproprio per i contenuti pubblicati nel recente passato. Tra fake news acclamate ed altri post che evidentemente hanno fomentato le masse, fino ad arrivare ai ...

stanzaselvaggia : Immaginate quel povero uomo di Salvini che accade quello che accade e non può scagliarsi né contro né contro Trump,… - riotta : Istruzioni per l'uso: i boccaloni vi spiegano che Trump è infine maturato in statista a 13 giorni da fine mandato.… - amnestyitalia : #Trump ha ripetutamente incoraggiato i suoi sostenitori ai disordini e alla violenza, continuando a rifiutare il ri… - Mohsen_Alfagi : RT @jbenedettax: Non paragonate la democrazia alle linee guida di un social. Le persone vengono bannate con molto meno e Trump ha usato que… - saraosalvatore : RT @doluccia16: Effettivamente una cosa Trump l'ha sbagliata. Non doveva parlare sui social. Lui deve stare zitto, i suoi nemici, invece po… -