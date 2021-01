Salvini a processo per sequestro di persona nell’Italia dei Dpcm di Conte (Di sabato 9 gennaio 2021) Questa mattina l’udienza per il caso Open Arms. L’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona. Anche sette migranti si sono costituiti parte civile. In un Italia che stamattina si è svegliata di nuovo arancione, con bar e ristoranti aperti solo per asporto e che, da lunedì, in molte zone potrebbe tornare rossa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 9 gennaio 2021) Questa mattina l’udienza per il caso Open Arms. L’ex Ministro dell’Interno Matteoaccusato didi. Anche sette migranti si sono costituiti parte civile. In un Italia che stamattina si è svegliata di nuovo arancione, con bar e ristoranti aperti solo per asporto e che, da lunedì, in molte zone potrebbe tornare rossa L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - AnnalisaChirico : Nell’aula bunker del maxiprocesso, Salvini come Al Capone; la procura di Palermo in gran spolvero, dal procuratore… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - lasolitalaura : RT @RescueMed: ? Il Tribunale di #Palermo ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile di Mediterranea #SavingHumans nel process… - Euristic3000 : RT @SusannaCeccardi: Oggi il nostro Matteo Salvini sarà a Palermo per l’ennesimo ingiusto processo che lo vede imputato per sequestro di pe… -