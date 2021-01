Sagan e l'amore per il Giro d'Italia: ci sarà anche nel 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Peter Sagan ha corso per la prima volta il Giro d'Italia nel 2020 (con la vittoria nella tappa di Tortoreto) e ha già voglia di ritornarci. Il tre volte campione del mondo slovacco, che in questi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) Peterha corso per la prima volta ild'nel 2020 (con la vittoria nella tappa di Tortoreto) e ha già voglia di ritornarci. Il tre volte campione del mondo slovacco, che in questi ...

Niente Giro dell’Argentina per "Amore & Vita", così come per tutte le squadre del vecchio continente. Il covid, purtroppo, imperversa e, quindi, gli organismi internazionali e l’UCI hanno deciso che s ...

Ciclismo, Aru riparte dal suo primo amore: il ciclocross

Fabio Aru torna al primo amore con l’obiettivo di rilanciarsi. Il corridore sardo, reduce da tre stagioni decisamente sottotono, sarà oggi al via della gara di ciclocross di ...

