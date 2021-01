Non un solo grammo di diossina verrà bonificato a Taranto (Di sabato 9 gennaio 2021) ... evidenziando un evidente danno allo sperma 5 gennaio 2021 Taranto Sociale Pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 27 dicembre 2020 da Giacomo Rizzo Ex Ilva, ai bambini di Taranto gli auguri ... Leggi su peacelink (Di sabato 9 gennaio 2021) ... evidenziando un evidente danno allo sperma 5 gennaio 2021Sociale Pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 27 dicembre 2020 da Giacomo Rizzo Ex Ilva, ai bambini digli auguri ...

TeresaBellanova : Vogliamo il testo completo del Recovery Plan. Voi sottoscrivereste un mutuo di casa leggendo solo il riassunto o vo… - EnricoLetta : Mi auguro solo che questo non gli basti per cavarsela. - agorarai : 'C'è un punto solo: si vuole una crisi così che Renzi possa prendere centralità, questo è il punto. Non ho aggettiv… - simoni73 : @FAntonioli @washingtonpost @BeppeRusso_ @MarcoCantamessa @LJahierEU @AttilioGeroni Antifa a Non problem. Più che a… - de_vek : @LegaSalvini E non solo, il popolo vuole farmi un bonifico di 1000000€ -