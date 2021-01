Morte di Solange: arrivano dei sospetti sulla sua scomparsa (Di sabato 9 gennaio 2021) La Morte di Solange ha sconvolto molti personaggi dello Spettacolo che lo conoscevano di persona e che ancora non si capacitano della sua improvvisa dipartita. Tuttavia, nonostante siano state date come ufficiali le cause naturali, alcuni suoi amici non sono completamente convinti di questa conclusione. In primis, Dario Ballantini, il popolare imitatore di Striscia la Notizia, infatti, pare che lo avesse sentito solo pochi giorni prima del dramma. Il suddetto, quindi, ha affermato che la sua ultima apparizione televisiva risale al 3 gennaio al programma Uno mattina in famiglia. Successivamente, il sensitivo ha accusato un malore, seguito da uno svenimento. Ciò che viene raccontato è che dopo che si è sentito male, Paolo è stato ricoverato in ospedale. Ma, a quanto pare, non sembrava che la situazione fosse grave, poiché è stato dimesso ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 9 gennaio 2021) Ladiha sconvolto molti personaggi dello Spettacolo che lo conoscevano di persona e che ancora non si capacitano della sua improvvisa dipartita. Tuttavia, nonostante siano state date come ufficiali le cause naturali, alcuni suoi amici non sono completamente convinti di questa conclusione. In primis, Dario Ballantini, il popolare imitatore di Striscia la Notizia, infatti, pare che lo avesse sentito solo pochi giorni prima del dramma. Il suddetto, quindi, ha affermato che la sua ultima apparizione televisiva risale al 3 gennaio al programma Uno mattina in famiglia. Successivamente, il sensitivo ha accusato un malore, seguito da uno svenimento. Ciò che viene raccontato è che dopo che si è sentito male, Paolo è stato ricoverato in ospedale. Ma, a quanto pare, non sembrava che la situazione fosse grave, poiché è stato dimesso ...

infoitcultura : 'Solange ha rifiutato il ricovero': il retroscena sulla morte del sensitivo - infoitcultura : Solange, post di addio sul suo profilo Instagram dopo la sua morte: chi è l'autore? - CronacaSocial : ?? Luxuria: '#Solange è stato trascurato dalla #TV'. Le sue parole dopo la scomparsa. LEGGI??… - chiarab70 : @cocoXIV Immagino tu intenda Solange. Non auguro la morte a nessuno - LevyGalanti : RT @ilgiornale: Dal malore al ricovero in ospedale fino alla morte in casa. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Solange fatto dal di… -