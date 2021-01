Milan-Torino, Leao ammonito per simulazione: era diffidato, salta il Cagliari (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafael Leao è stato ammonito contro il Torino per una simulazione abbastanza evitabile a centrocampo ed era diffidato: l’attaccante portoghese sarà così costretto a saltare la trasferta che il Milan giocherà sul campo del Cagliari. Davvero ingenuo il giovane centravanti rossonero, che poteva risparmiarsi questo cartellino giallo sapendo che sarebbe stato soggetto alla squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafaelè statocontro ilper unaabbastanza evitabile a centrocampo ed era: l’attaccante portoghese sarà così costretto are la trasferta che ilgiocherà sul campo del. Davvero ingenuo il giovane centravanti rossonero, che poteva risparmiarsi questo cartellino giallo sapendo che sarebbe stato soggetto alla squalifica. SportFace.

