LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche! Meillard sfida Pinturault (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 13.24 Nella prima manche ha brillato Loic Meillard, capace di distanziare di 30 centesimi Alexis Pinturault, che rimane il grande favorito di oggi, dopo aver già dominato la scena nella giornata di ieri. 13.21 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE 1. Loic Meillard SUI 1’09?38 2. Alexis Pinturault FRA +0?30 3. Marco Odermatt SUI +0?70 4. Alksander Aamodt Kilde NOR +0?98 5. Filip Zubcic CRO +1?02 6. Thibaut Favrot FRA +1?40 7. Roland Leitinger AUT +1?47 8. Gino Caviezel SUI +1?49 9. Justin Murisier SUI +1?5110. Luca De Aliprandini ITA +1?78 14. Giovanni ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 13.24 Nella prima manche ha brillato Loic, capace di distanziare di 30 centesimi Alexis, che rimane il grande favorito di oggi, dopo aver già dominato la scena nella giornata di ieri. 13.21 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE 1. LoicSUI 1’09?38 2. AlexisFRA +0?30 3. Marco Odermatt SUI +0?70 4. Alksander Aamodt Kilde NOR +0?98 5. Filip Zubcic CRO +1?02 6. Thibaut Favrot FRA +1?40 7. Roland Leitinger AUT +1?47 8. Gino Caviezel SUI +1?49 9. Justin Murisier SUI +1?5110. Luca De Aliprandini ITA +1?78 14. Giovanni ...

