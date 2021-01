L’Atalanta batte il Benevento 4-1 e supera Juve, Sassuolo e Napoli (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Atalanta vince ancora, per la terza volta di seguito. La squadra di Gasperini ha battuto il Benevento per 4-1 al Vigorito salendo, temporaneamente, al quarto posto in classifica, davanti a Juventus, Sassuolo e Napoli. Il Benevento doveva fare i conti con le numerose assenze, ma L’Atalanta ha dominato dal primo minuto la squadra di Inzaghi, grazie anche ad un Ilicic in piena forma: è da lui che sono nate la maggior parte delle azioni pericolose. Al 30? è proprio lo sloveno a sbloccare il risultato. Il Benevento pareggia al 50? con Marco Sau. Ma non serve a nulla. Arrivano a ripetizione gli altri tre gol dei bergamaschi. A firmarli sono Toloi al 69?, Zapata appena due minuti dopo e Muriel all’86’. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021)vince ancora, per la terza volta di seguito. La squadra di Gasperini ha battuto ilper 4-1 al Vigorito salendo, temporaneamente, al quarto posto in classifica, davanti antus,. Ildoveva fare i conti con le numerose assenze, maha dominato dal primo minuto la squadra di Inzaghi, grazie anche ad un Ilicic in piena forma: è da lui che sono nate la maggior parte delle azioni pericolose. Al 30? è proprio lo sloveno a sbloccare il risultato. Ilpareggia al 50? con Marco Sau. Ma non serve a nulla. Arrivano a ripetizione gli altri tre gol dei bergamaschi. A firmarli sono Toloi al 69?, Zapata appena due minuti dopo e Muriel all’86’. L'articolo ilsta.

napolista : L’#Atalanta batte il #Benevento 4-1 e supera Juve, Sassuolo e Napoli La squadra di Gasperini si porta momentaneamen… - cri874 : @SerieA @Atalanta_BC Mamma mia quando l'atalanta batte le squadrette sui giornali sembra che ha battuto squadroni... - sportiva_l : #BeneventoAtalanta nel primo match della 17° giornata di Serie A,l'@Atalanta_BC batte nettamente per 1-4 il… - AgentiAnonimi : L’#atalanta batte il #beneventocalcio 4-1 con i gol di #ilicic, #toloi, #muriel e #zapata. Per i campani gol di… - FootballAndDre1 : @FrancescoRoma78 Se l'atalanta batte il Milan, rientra nella corsa anche per il terzo posto. L'atalanta parte sempr… -

