Juventus | il Benevento ti porta Reynolds

La Juventus avrebbe individuato in Bryan Reynolds il futuro esterno destro difensivo, ruolo per ora coperto da giocatori con età media superiore ai 30 anni. Il trend del calcio mondiale è innegabile: le squadre, siano esse top team con grandi disponibilità di fondi in cassa o no, puntano sempre di più sui giovani di talento. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

