Iran | Twitter rimuove post ayatollah Ali Khamenei | era critico sui vaccini**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Twitter ha rimosso un tweet dell'ayatollah Ali Khamenei, leader supremo iraniano, che si mostrava critico verso i vaccini contro il coronavirus, mettendone in dubbio l'efficacia dei vaccini e definendo i vaccini fabbricati negli Stati Uniti e nel Regno Unito "completamente inaffidabili". Lo riferisce il New York post.

Il Finlay Vaccine Institute di Cuba e il Pasteur dell'Iran hanno deciso di collaborare per integrare le prove cliniche del candidato vaccino anti-COVID Soberana 02.

