Ida | mamma di Sabrina Ferilli | chi è? Quando Maria De Filippi lesse una lettera che fece piangere l’attrice

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ida, madre di, torna in Tv insieme all’amata figlia nel programma C’è Posta per Te condotto daDee lo fa a distanza di alcuni anni dalla sua ultima apparizione in un’altra trasmissione della stessa conduttrice. Ida, chi è ladiNella vita diIda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.