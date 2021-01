I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 19.978 nuovi casi positivi da coronavirus e 483 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 25.853 (47 in meno di ieri), di cui 2.593 Leggi su ilpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 19.978 nuovi casi positivi dae 483 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. Attualmente i ricoverati sono 25.853 (47 in meno di ieri), di cui 2.593

