Hockey pista, Serie A1 2021: Valdagno soffre, ma vince ancora. Bene Forte dei Marmi e Lodi (Di sabato 9 gennaio 2021) Giornata numero 14 nella Serie A di Hockey su pista 2021, che ci ha lasciato in vetta alla classifica nuovamente la Why Sport Valdagno, che questa volta ha avuto la meglio sulla Tierre Montebello per 4-2. Sfida più complicata del previsto per i vicentini, che non sono riusciti a chiudere i conti sul 2-0 e sul 3-1, per via di una situazione falli compromessa già a metà secondo tempo, con il solito Gaston De Oro che ha riportato il sereno, segnando il suo terzo sigillo personale, e ponendo fine all'incontro. Bene anche gli Amatori Wasken Lodi, che hanno tenuto la scia, piegando 5-3 la Telea Medical Sandrigo, grazie alla tripletta del solito Jordi Mendez, mentre la GDS Forte dei Marmi si è presa di forza il terzo posto, annichilendo la ...

Giornata numero 14 nella Serie A di hockey su pista 2021, che ci ha lasciato in vetta alla classifica nuovamente la Why Sport Valdagno, che questa volta ha avuto la meglio sulla Tierre Montebello per ...

Engas Hockey Vercelli irrefrenabile, batte in trasferta il Pordenone per 1-8.

Engas Hockey Vercelli travolge in trasferta anche GSH Pordenone, aggiudicandosi il match per 1 a 8. Partita senza storia, con i nerogialloverdi che, dopo una primissima fase di studio, prima la prendo ...

