Gravina: “La Superlega? Non la considero, la UEFA ha assicurato che non si farà” (Di sabato 9 gennaio 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attuale presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato della Superlega, un campionato tra le grandi squadre del continente europeo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un’ipotesi che non considero proprio. E mi rimetto a quanto assicurato dall’UEFA: la Superlega non si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L’obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva”. Foto: Sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attuale presidente della FIGC Gabriele, ha parlato della, un campionato tra le grandi squadre del continente europeo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un’ipotesi che nonproprio. E mi rimetto a quantodall’: lanon si fa. Ma non credo che Agnelli parlasse di quello. L’obiettivo è un altro: far crescere il calcio, rafforzare la Champions dal 2024, senza mortificare i campionati nazionali. Nessuno che ami il calcio potrebbe cavalcare rivoluzioni che modifichino gli equilibri della democrazia sportiva”. Foto: Sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

napolista : Gravina: “La Superlega non è un’ipotesi che considero, i playoff invece sì” Il presidente della FIGC al Corriere de… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Gravina dice no alla Superlega e conferma Mancini: 'Farò di tutto per tenerlo' ?? - GoalItalia : Gravina dice no alla Superlega e conferma Mancini: 'Farò di tutto per tenerlo' ?? -