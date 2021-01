Francesco Oppini compra casa grazie al GFVIP? Arriva la sua risposta (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ stato uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip che sta andando ancora in onda. Francesco Oppini ha dato molte soddisfazioni ai genitori Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini dimostrando di essere stato cresciuto con grandi valori come l’amicizia. Nella casa infatti Francesco ha legato con Tommaso Zorzi andando oltre quello che potrebbe essere considerato da alcune persone un comportamento ambiguo dando prova che l’amicizia è un sentimento puro che non guarda all’orientamento sessuale, nè alla razza nè alla religione. Una volta uscito per sua scelta dopo la comunicazione del prolungamento del programma fino agli inizi di febbraio, Francesco ha deciso di crescere e di prendere delle responsabilità per il suo futuro accanto alla fidanzata Cristina. Un ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 9 gennaio 2021) E’ stato uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip che sta andando ancora in onda.ha dato molte soddisfazioni ai genitori Alba Parietti e l’ex marito Francodimostrando di essere stato cresciuto con grandi valori come l’amicizia. Nellainfattiha legato con Tommaso Zorzi andando oltre quello che potrebbe essere considerato da alcune persone un comportamento ambiguo dando prova che l’amicizia è un sentimento puro che non guarda all’orientamento sessuale, nè alla razza nè alla religione. Una volta uscito per sua scelta dopo la comunicazione del prolungamento del programma fino agli inizi di febbraio,ha deciso di crescere e di prendere delle responsabilità per il suo futuro accanto alla fidanzata Cristina. Un ...

