Coronavirus: assembramenti a Lucca, denuncia Codacons in Procura per concorso in epidemia (Di sabato 9 gennaio 2021) Lucca, 9 gen. - (Adnkronos) - Finisce in Procura il caso degli assembramenti registrati ieri a Lucca, dove centinaia di giovani si sono accalcati davanti ai locali del centro dando vita a balli in strada senza indossare la mascherina e violando deliberatamente le disposizioni anti-Covid. A presentare l'esposto il Codacons. "Quanto accaduto ieri è un vero e proprio attentato contro la salute pubblica – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Chi ha preso parte agli assembramenti ha vanificato gli sforzi fatti finora dai cittadini per limitare la diffusione del Covid, e ha deliberatamente commesso un reato, per il quale ora deve essere penalmente perseguito". Per tale motivo il Codacons annuncia un esposto alla Procura della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021), 9 gen. - (Adnkronos) - Finisce inil caso degliregistrati ieri a, dove centinaia di giovani si sono accalcati davanti ai locali del centro dando vita a balli in strada senza indossare la mascherina e violando deliberatamente le disposizioni anti-Covid. A presentare l'esposto il. "Quanto accaduto ieri è un vero e proprio attentato contro la salute pubblica – afferma il presidente del, Carlo Rienzi – Chi ha preso parte agliha vanificato gli sforzi fatti finora dai cittadini per limitare la diffusione del Covid, e ha deliberatamente commesso un reato, per il quale ora deve essere penalmente perseguito". Per tale motivo ilannuncia un esposto alladella ...

Lucca: balli in piazza nel Centro storico. Scattano le denunce per gli assembramenti

Centinaia di giovani assembrati, molti senza mascherina, con la musica sparata da una potente cassa portatile in zona Porta dei Borghi ...

