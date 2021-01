Corea del Nord | Kim Jong Un | pronto il piano per il sottomarino nucleare

Leggi su yeslife

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il leaderno dichiara di aver completato ilper la progettazione di un. KimUn called U.S. “biggest enemy” at 8th Party Congress. “Development of nuclear weapons to be pushed forward without interruption”. Plans for nuclear-powered submarine, solid-fuel ICBMs, other weaponry in various stages of development. #DPRK https://t.co/gQSQDNY6iQ — Paula Hancocks L'articolo proviene da YesLife.it.