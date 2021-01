Barbara d’Urso doppiatrice in un film di animazione (Di sabato 9 gennaio 2021) La conduttrice Barbara d’Urso, volto di punta di Mediaset, ha ricordato una delle sue esperienze professionali come doppiatrice in un film di animazione. Eccezionalmente, il film era in programma sulla Rai per la serata dell’Epifania. Barbara d’Urso è la conduttrice di punta di Canale 5 e da anni è legata a Mediaset, che ne ha fatto uno dei volti simbolo dei suoi palinsesti. Nonostante il grande successo delle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 9 gennaio 2021) La conduttrice, volto di punta di Mediaset, ha ricordato una delle sue esperienze professionali comein undi. Eccezionalmente, ilera in programma sulla Rai per la serata dell’Epifania.è la conduttrice di punta di Canale 5 e da anni è legata a Mediaset, che ne ha fatto uno dei volti simbolo dei suoi palinsesti. Nonostante il grande successo delle Articolo completo: dal blog SoloDonna

