Arisa nuda a letto col fidanzato Andrea Di Carlo/ Il selfie bollente scatena il web.. (Di sabato 9 gennaio 2021) Arisa pubblica un selfie mentre è a letto con il fidanzato Andrea Di Carlo scatenando i commenti del web: la foto diventa virale e... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)pubblica unmentre è acon ilDindo i commenti del web: la foto diventa virale e...

CiroRaimo20 : RT @Satiraptus: #Arisa: sono pronta per un calendario interamente nuda. Noi no. #CiroRaimo - Gabardino73 : Arisa: «Sono pronta per un calendario completamente nuda.» Noi no, però! - il_Giangi : #Arisa: sono pronta per un #CALENDARIO interamente nuda. Noi no. #2gennaio #calendario2021 #BuonAnnoNuovo… - Satiraptus : #Arisa: sono pronta per un calendario interamente nuda. Noi no. #CiroRaimo -