Antonio Sabáto | morto l' attore di Gran Prix | star degli spaghetti western

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 gennaio 2021) L'italoamericanoSabàto èil 6 gennaio 2021 a causa del Coronavirus: era noto per il suo ruolo ine per aver recitato in diverse pellicole di. L'italoamericanoil 6 gennaio 2021. L'era noto per il suo ruolo ine per aver interpretato molti film del genere. Questa settimana ha avuto alcune complicazioni a causa del Covid-19.Sabato aveva 77 anni ed è stato suo figlioSabàto Jr. a dare la notizia della morte del padre in un Tweet il 6 Gennaio, pubblicando una ...