Vicepresidente federazione polacca | “Milik più che un calciatore sembra un pensionato”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Marek Kozminski, vice presidente dellaha parlato al Messaggero di, attaccante in uscita dal Napoli: "La nazionaleha bisogno di Arkadiusz, è ormai tanto tempo che il ragazzo sta vivendo una situazione scomoda e spiacevole, in cui lui è il primo a rimetterci. Ci sarebbero troppe cose da dire, ogni giorno saltano fuori nuove pretendenti, prima si parla di Juve, subito dopo di Marsiglia e Atletico Madrid.è forte e ha classe, ma in questa fase della carriera più che unun".caption id="attachment 879181" align="alignnone" width="594"Napoli (Getty Images)/caption ITA Sport Press.