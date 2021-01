Vertice sul Recovery plan, Leu: 'Mes non ha i numeri in Parlamento' (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Il Mes non riguarda il Recovery, punto. E le risorse per la Sanità sono aumentate da 9 a 19 miliardi'. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, giunto a Palazzo Chigi per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) 'Il Mes non riguarda il, punto. E le risorse per la Sanità sono aumentate da 9 a 19 miliardi'. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, giunto a Palazzo Chigi per il ...

Agenzia_Ansa : #Ue: 'In arrivo altri 300 milioni di dosi del vaccino #Pfizer'. Vertice sul coordinamento #Covid il 21 gennaio #ANSA - capuanogio : #Agnelli sulla visione del futuro del calcio: 'Il processo di polarizzazione proseguirà inarrestabile' e il numero… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Vertice sul Recovery plan, Leu: 'Mes non ha i numeri in Parlamento' #Mes - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vertice sul Recovery plan, Leu: 'Mes non ha i numeri in Parlamento' #Mes - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Vertice sul Recovery plan, Leu: 'Mes non ha i numeri in Parlamento' #Mes -