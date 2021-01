"Vaccini a over 80 e insegnanti". Ma prima di un mese non se ne parla (Di venerdì 8 gennaio 2021) In arrivo la prossima settimana le prime 50mila fiale di Moderna. Arcuri in trincea: "Non siamo in ritardo" Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) In arrivo la prossima settimana le prime 50mila fiale di Moderna. Arcuri in trincea: "Non siamo in ritardo"

regionetoscana : Vaccini anti #Covid, già somministrate 13.615 dosi. A metà febbraio al via la fase successiva: prima gli anziani ov… - peterkama : vaccini a scuola , alunni e insegnanti prima degli over 70 #ilmessaggero - theredmask2019 : RT @repubblica: Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni [aggiornamento delle 21:13] https:/… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni [aggiornamento delle 21:13] https:/… - PMurroccu : RT @repubblica: Vaccini, il via libera dell'Aifa a Moderna: indicato per over 18 e richiamo a 28 giorni [aggiornamento delle 21:13] https:/… -