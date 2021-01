Sky o Dazn? Ecco dove vedere la 17a giornata di Serie A

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Le partite diA su Sky o? Questo è uno dei molteplici dubbi che, puntualmente, assale qualsiasi tifoso italiano. Le pay-tv, infatti, sono aumentate con il tempo: dopo la fusione tra le vecchie Tele Più e Stream, è nata Sky che, ai tempi, era l’unica emittente satellitare che in Italia trasmetteva le partite del campionato. Nacque in seguito Premium Sport che, pochi anni fa, ha dovuto chiudere i battenti. Adesso èa fare la concorrenza alla tv di Rupert Murdoch. Ogni weekend, quindi, la domanda sorge spontanea: quale delle due emittenti trasmetterà in diretta tv la partita?il calendario televisivo delle tre giornate di campionato che si disputeranno tra il 3 ed il 9 gennaio. Sky ola 17adiA La 17a ...