Scuola, a Milano studenti e genitori protestano in piazza Duomo: 'Basta dad e basta scuse' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, studenti e genitori contro la Dad. Centinaia di persone tra studenti, genitori, insegnanti e personale Ata si sono riunite questo pomeriggio in piazza Duomo a Milano per manifestare contro l'...

sundress__ : ma io non ci credo che davvero stanno protestando dei ragazzi a milano per riaprire la scuola - discoradioIT : Scuola, centinaia in Duomo a Milano per la scuola in presenza: 'Basta scuse' - Lombardia - - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Scuola, a Milano studenti e genitori protestano in piazza Duomo: «Basta dad» - Affaritaliani : 'Basta Dad': presidio studenti a Milano per tornare a scuola - DesyDesktopp : Io la Moratti la contestavo a suon di 'deMORATTIAZIAMO la scuola'. Quando era Ministro dell'istruzione. Solo la cit… -