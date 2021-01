Rimpasto in Lombardia, esce Gallera: "Era stanco" (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato il Rimpasto di giunta con tre nuovi innesti a fronte di altrettanti addii. Ad uscire sono l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera (Forza Italia), e le leghiste Silvia Piani (Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport e giovani); mentre fanno il loro ingresso l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti (vicepresidente e assessore al Welfare) e i leghisti Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandra Locatelli (Famiglia, disabilità e pari opportunità). Il governatore ha ringraziato per il lavoro svolto gli assessori che lasciano e su Gallera, in particolare, ha detto: "Ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento". Gli ha fatto eco lo stesso ex ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato ildi giunta con tre nuovi innesti a fronte di altrettanti addii. Ad uscire sono l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera (Forza Italia), e le leghiste Silvia Piani (Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport e giovani); mentre fanno il loro ingresso l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti (vicepresidente e assessore al Welfare) e i leghisti Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandra Locatelli (Famiglia, disabilità e pari opportunità). Il governatore ha ringraziato per il lavoro svolto gli assessori che lasciano e su Gallera, in particolare, ha detto: "Ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmentee ha condiviso un avvicendamento". Gli ha fatto eco lo stesso ex ...

