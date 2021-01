Microscopi a guida autonoma, Grant all’UniFi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Microscopi a guida autonoma, riconoscimento all’ateneo fiorentino. Assegnato a Francesco Pavone, uno dei Grant dell’European Research Council (ERC) per le idee innovative. ERC e ricerca d’eccellenza, al via lo sviluppo di Microscopi a guida autonoma; Microscopio ottico cioè in grado di indagare autonomamente vaste aree del cervello. Obiettivo: osservare come i neuroni elaborano le informazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta ai tumori: dal dolce una nuova soluzione? Risonanza magnetica, la più potente è al CERM Risonanza magnetica per il Codiv19, le belle notizie Cellule umane hackerano il Codiv19, scoperta italiana La Notte ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 8 gennaio 2021), riconoscimento all’ateneo fiorentino. Assegnato a Francesco Pavone, uno deidell’European Research Council (ERC) per le idee innovative. ERC e ricerca d’eccellenza, al via lo sviluppo dio ottico cioè in grado di indagaremente vaste aree del cervello. Obiettivo: osservare come i neuroni elaborano le informazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lotta ai tumori: dal dolce una nuova soluzione? Risonanza magnetica, la più potente è al CERM Risonanza magnetica per il Codiv19, le belle notizie Cellule umane hackerano il Codiv19, scoperta italiana La Notte ...

insalutenews : Sviluppo di microscopi a guida autonoma. Grant dell'ERC a Francesco Pavone, UniFirenze - - tpizzorusso : RT @UNI_FIRENZE: Assegnato Francesco Pavone di #UNIFI il finanziamento @ERC_Research “Proof of Concept” per incentivare la trasformazione d… - museogalileo : RT @UNI_FIRENZE: Assegnato Francesco Pavone di #UNIFI il finanziamento @ERC_Research “Proof of Concept” per incentivare la trasformazione d… - silviadad : RT @UNI_FIRENZE: Assegnato Francesco Pavone di #UNIFI il finanziamento @ERC_Research “Proof of Concept” per incentivare la trasformazione d… - UNI_FIRENZE : Assegnato Francesco Pavone di #UNIFI il finanziamento @ERC_Research “Proof of Concept” per incentivare la trasforma… -

Ultime Notizie dalla rete : Microscopi guida RICERCA, AL VIA LO SVILUPPO DI MICROSCOPI A GUIDA AUTONOMA 9 colonne Sviluppo di microscopi a guida autonoma. Grant dell’ERC a Francesco Pavone, UniFirenze

Firenze, 7 gennaio 2021 – Un microscopio ottico in grado di indagare autonomamente vaste aree del cervello, per osservare come i neuroni elaborano le informazioni in tempo reale e intervenire a veloci ...

Unifi. ERC e ricerca d’eccellenza, al via lo sviluppo di microscopi a guida autonoma

Assegnato a Francesco Pavone, dell’Università di Firenze, uno dei Grant dell’European Research Council per le idee innovative ...

Firenze, 7 gennaio 2021 – Un microscopio ottico in grado di indagare autonomamente vaste aree del cervello, per osservare come i neuroni elaborano le informazioni in tempo reale e intervenire a veloci ...Assegnato a Francesco Pavone, dell’Università di Firenze, uno dei Grant dell’European Research Council per le idee innovative ...