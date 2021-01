L’ex tronista di U&D Elga Enardu finisce in ospedale | cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021)di Uomini e donneè finita in. È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram. Per fortuna è già stata dimessa anche se non è stata resa nota la causa del malore.sarà accaduta alla sorella di Serena?già dimessa dopo essere finita ine la sorella Serena parteciparono anni fa a Uomini e donne nel ruolo di troniste ed entrambe trovarono l’amore nel programma di Maria De Filippi. Oggi una delle due sorelleè tornata a far parlare di sé.è accaduto? Attraverso delle Instagram Stories, veniamo a sapere cheè finita ina seguito di un malore. ...