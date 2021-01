Iv attacca, Conte al capolinea ma per Pd-M5s non ci sono alternative (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - A poche ore dal vertice di maggioranza a palazzo Chigi sul Recovery plan il futuro del governo Conte II sembra essere davvero appeso a un filo. Italia viva tiene il punto e rincara gli avvertimenti ("il governo è al capolinea"), insistendo sul pretendere dal premier risposte concrete alle richieste renziane, compreso il ricorso al Mes, altrimenti la delegazione di Iv abbandonerà l'esecutivo. Una posizione che si scontra con il muro innalzato da Pd e M5s: per le due forze di maggioranza non esiste alternativa a Conte. E mentre si profila un redde rationem al prossimo Cdm, che potrebbe riunirsi domani (anche se la convocazione non è ancora ufficiale), i riflettori si spostano nuovamente in Parlamento, dove se la situazione interna al governo e alla maggioranza giallorossa dovesse precipitare nelle prossime ore, il premier potrebbe ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - A poche ore dal vertice di maggioranza a palazzo Chigi sul Recovery plan il futuro del governoII sembra essere davvero appeso a un filo. Italia viva tiene il punto e rincara gli avvertimenti ("il governo è al"), insistendo sul pretendere dal premier risposte concrete alle richieste renziane, compreso il ricorso al Mes, altrimenti la delegazione di Iv abbandonerà l'esecutivo. Una posizione che si scontra con il muro innalzato da Pd e M5s: per le due forze di maggioranza non esiste alternativa a. E mentre si profila un redde rationem al prossimo Cdm, che potrebbe riunirsi domani (anche se la convocazione non è ancora ufficiale), i riflettori si spostano nuovamente in Parlamento, dove se la situazione interna al governo e alla maggioranza giallorossa dovesse precipitare nelle prossime ore, il premier potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : attacca Conte Zingaretti: no a esecutivo tecnico, avanti con Conte. Ma Iv attacca: questo governo al capolinea Il Sole 24 ORE Odiatori da tastiera contro il sindaco di Treviso, Conte: "Basta criticare, è tempo di collaborare"

TREVISO - "Non tollero che ogni volta che comunichiamo qualcosa ai cittadini ci sia l’invito a "vergognarsi". Qui non c’è nulla da vergognarsi, serve collaborare, per proteggere noi stessi e chi ci è ...

Il futuro dell'esecutivo sembra appeso a un filo. I renziani tengono il punto e minacciano la crisi. Lo scontro ancora tutto su Recovery e Mes. Ma Pd e Cinque stelle fanno muro: non esiste alternativa ...

