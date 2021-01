Grande paura per Christian de Sica. Ecco come mi sono salvato “Un petardo mi è esploso in faccia” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Christian De Sica in questo periodo ha portato a casa un ennesimo successo a seguito del cinepanettone “Vacanze su Marte”. La pellicola che, insieme al suo amico e collega Massimo Boldi, è stata trasmessa in prima visione e on demand su diversi canali a pagamento. Nonostante, quindi, la sua fortunata carriera e i suoi film che sbancano sempre il botteghino, l’attore fino a ora non aveva mai rivelato quanto gli era accaduto tempo fa. Infatti, proprio allo scoccare dell’attuale secolo, nel 2000, pare che il suddetto abbia avuto un incidente piuttosto grave. Era il giorno di Capodanno e De Sica stava, come tutti, festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Purtroppo, però, caso vuole, che un petardo abbia colpito il suo occhio destro, compromettendoglielo inesorabilmente. Tuttavia, fino a oggi, non ne ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 8 gennaio 2021)Dein questo periodo ha portato a casa un ennesimo successo a seguito del cinepanettone “Vacanze su Marte”. La pellicola che, insieme al suo amico e collega Massimo Boldi, è stata trasmessa in prima visione e on demand su diversi canali a pagamento. Nonostante, quindi, la sua fortunata carriera e i suoi film che sbancano sempre il botteghino, l’attore fino a ora non aveva mai rivelato quanto gli era accaduto tempo fa. Infatti, proprio allo scoccare dell’attuale secolo, nel 2000, pare che il suddetto abbia avuto un incidente piuttosto grave. Era il giorno di Capodanno e Destava,tutti, festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Purtroppo, però, caso vuole, che unabbia colpito il suo occhio destro, compromettendoglielo inesorabilmente. Tuttavia, fino a oggi, non ne ...

