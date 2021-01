Galli "Contagi? Paghiamo errori Natale"/ "Aprire crea caos: nella peste di Milano..." (Di venerdì 8 gennaio 2021) Massimo Galli: "Contagi in Italia? Paghiamo gli errori di Natale". L'infettivologo, che ritiene il lockdown totale un fallimento, dice: "Aprire crea il caos: durante la peste di Milano..." Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Massimo: "in Italia?glidi". L'infettivologo, che ritiene il lockdown totale un fallimento, dice: "il: durante ladi..."

Open_gol : Anche durante la peste del 1500 a Milano fu 'bloccato' il Natale, ricorda Galli - SkyTG24 : Covid, Galli: “Il trend preoccupa, la gente si muove e il virus anche” - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Cosa c'è di meglio del riesumare la peste per terrorizzare tutti? - CauzziLorenza : RT @antonio_bordin: TROPPE LIBERTÀ’: dopo “le follie estive”, ora “gli errori del Natale”: anche se è provato che il #lockdown non limita i… - EnricoAncillott : RT @antonio_bordin: TROPPE LIBERTÀ’: dopo “le follie estive”, ora “gli errori del Natale”: anche se è provato che il #lockdown non limita i… -