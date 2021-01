Esposito potrebbe cambiare maglia | due club di B sull’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il futuro di Sebastianoessere ancora in Serie B: il giovane attaccante dell’Inter conteso tra duedopo l’addio alla Spal Sebastianolasciare la Spal. Poco spazio per l’attaccante dell’Inter neldi Ferrara e quindi sembra inevitabile il cambio dinel mercato di riparazione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe l’interesse di Reggina e Pescara per l’attaccante chedunque continuare la sua stagione nella serie cadetta per il suo processo di crescita. Leggi su Calcionews24.com