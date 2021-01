Esclusiva | Malcuit | c’è una richiesta anche del Parma

(Di sabato 9 gennaio 2021) Kevinlascerà il Napoli. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse della Fiorentina, che continua a essere concreto, ma in giornata si è mossoilche aveva seguito il terzino francese già nell’ultima sessione di mercato., comunque, è sempre più in partenza da Napoli. Foto:Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tutto nonostante Conte preferisca Rodrigo De Paul, che però almeno a parole l’Udinese non intende cedere nel bel mezzo della stagione. LEGGI ANCHE >>> Un fondo pronto a prendere l’Inter | Ecco l’of ...Ci sono segnali positivi del giocatore e del suo club verso il Napoli, ma secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 non c'è ancora un accordo totale tra i club: si continuerà a lavorare in queste ore.