Elezioni? Neanche da pensarci. Farebbero aumentare i contagi di Covid (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il PD e i Cinque Stelle anche altre voci intervengono sulla scena per opporsi a nuove Elezioni e tirano in ballo la pandemia di Covid. Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite sotto moltissimi aspetti. Ci siamo abituati a lavorare o studiare da casa, alle cene d’asporto davanti a film visti su piattaforme in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo il PD e i Cinque Stelle anche altre voci intervengono sulla scena per opporsi a nuovee tirano in ballo la pandemia di. Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite sotto moltissimi aspetti. Ci siamo abituati a lavorare o studiare da casa, alle cene d’asporto davanti a film visti su piattaforme in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Antonio_Tajani : #HongKong 53 attivisti democratici arrestati. L'accusa è di aver organizzato delle consultazioni in vista delle ele… - NicolaPorro : Sono venti giorni che il governo balla ed è bloccato su tutto. Finanziaria neanche discussa. Recovery in ritardo, n… - LeoWh1te_ : @25O319 Ma la cosa più bella di tutte è la diretta di Borghi intitolata 'come si vincono le elezioni'.?? Nella quale… - allegra134 : Neanche al Festival di Sanremo, 5 giorni a Sanremo e 2000 persone all'Ariston non sarebbero meno dannose per il vir… - capitan66330410 : @PasquinoSalento @ConteRetweet In primis conte non ha l'autorità della Merkel e neanche la posizione di aver vinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Neanche Bolsonaro prende nota per le prossime elezioni | il manifesto Il Manifesto Governo, Bellanova: "Ci aspettiamo segnali chiari, nessuno è insostituibile"

"Già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari. Si cominci a scendere dal piedistallo. Qui nessuno è insostituibile, non lo sono io, non lo è Iv, non lo è neanche il presidente del Consiglio". Lo ...

Elezioni LND, Filippo Gliozzi ritira la propria candidatura a presidente: "Ora serve unità"

COMUNICATO - L'avvocato fa un passo indietro: "Chiara la volontà dei presidenti di dare continuità al mandato di Mossino in un momento di profonda crisi, sanitaria ed economica. Un compito gravoso att ...

"Già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari. Si cominci a scendere dal piedistallo. Qui nessuno è insostituibile, non lo sono io, non lo è Iv, non lo è neanche il presidente del Consiglio". Lo ...COMUNICATO - L'avvocato fa un passo indietro: "Chiara la volontà dei presidenti di dare continuità al mandato di Mossino in un momento di profonda crisi, sanitaria ed economica. Un compito gravoso att ...