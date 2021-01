Effetto “The Crown”: il nome Diana sarà tra i più popolari nel 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La complicata, e sofferta, storia di Carlo e Diana, raccontata nella quarta serie di The Crown, sta causando un nuovo trend: il nome della principessa sarà uno dei più popolari tra quelli scelti dai neo-genitori nel corso del 2021, e destinato quindi ad apparire su un numero straordinario di certificati di nascita. A rivelarlo è una ricerca effettuata da My Nametags, azienda leader nel campo della produzione di etichette personalizzate, basandosi sui nomi illustri più ricercati online negli ultimi 12 mesi. Leggi anche › Effetto “The Crown”: aumentano le vendite online di cimeli dei reali d’Inghilterra › “The ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021) La complicata, e sofferta, storia di Carlo e, raccontata nella quarta serie di The, sta causando un nuovo trend: ildella principessauno dei piùtra quelli scelti dai neo-genitori nel corso del, e destinato quindi ad apparire su un numero straordinario di certificati di nascita. A rivelarlo è una ricerca effettuata da My Nametags, azienda leader nel campo della produzione di etichette personalizzate, basandosi sui nomi illustri più ricercati online negli ultimi 12 mesi. Leggi anche ›“The”: aumentano le vendite online di cimeli dei reali d’Inghilterra › “The ...

