Cinque regioni in zona arancione, nessuna in zona rossa. Stasera Speranza firma l’ordinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – zona arancione per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, nessuna regione in zona rossa: il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà la nuova ordinanza in serata. Le nuove restrizioni entreranno in vigore a partire da domenica 10 gennaio. l’ordinanza arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della cosiddetta cabina di regia. Numeri alla mano, dunque, le regioni restanti dovrebbero restare in zona gialla. Rispetto alle stime iniziali, che vedevano ben nove regioni a rischio zona arancione, il quadro è decisamente migliore. In zona ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen –per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia,regione in: il ministro della Salute Robertofirmerà la nuova ordinanza in serata. Le nuove restrizioni entreranno in vigore a partire da domenica 10 gennaio.arriva sulla base dei dati e delle indicazioni della cosiddetta cabina di regia. Numeri alla mano, dunque, lerestanti dovrebbero restare ingialla. Rispetto alle stime iniziali, che vedevano ben novea rischio, il quadro è decisamente migliore. In...

