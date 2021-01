Borat 3 | secondo Sacha Baron Cohen non si farà

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non aspettatevi3 tanto presto:, infatti, un ulteriore seguito non avrebbe senso Dopo aver fatto scalpore con– Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan nel 2006, il giornalista del Kazakistan interpretato daè scomparso per quasi 15 anni. Inaspettatamente, però, lo scorso anno è tornato nel sequel dal titolo– Seguito di film cinema e, contro ogni previsione, è stato forse ancora più apprezzato rispetto al primo capitolo. Tuttavia, il successo e il favore da parte della critica non significano chetornerà con un terzo appuntamento al cinema. Ai microfoni con Variety, l’attore e sceneggiatore ...