Alessandra Amoroso e Emma Marrone svelano perché si erano allontanate

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 gennaio 2021)il prossimo 15 gennaio torneranno in radio con un brano inciso insieme, Pezzo di Cuore, e – in occasione della promozione – hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni. Dopo aver parlato del singolo in uscita, di musica e di progetti futuri, il giornalista ha chiesto alle due i motivi del loro allontanamento. “Eravamo molto prese da noi stesse, é questa la verità” – ha raccontato– “Sono stati anni di duro lavoro e di grande impegno per entrambe. Ci siamo lasciate ragazzine e ci siamo ritrovate donne, iniziando a confrontarci su quanto siamo cresciute senza parlare di lavoro”. Dello stesso parere anche: “E’ stato un processo graduale negli ultimi anni. ...