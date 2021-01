Vaccini 'avanzati' somministrati a figli e parenti dei sanitari. E scoppia il caso (Di giovedì 7 gennaio 2021) A ricostruire l'episodio, che l'Ausl modenese definisce 'un errore grave', è la Gazzetta di Modena. Da quello che si il giornale modenese riporta, le dosi avanzate a quanto pare erano destinate ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) A ricostruire l'episodio, che l'Ausl modenese definisce 'un errore grave', è la Gazzetta di Modena. Da quello che si il giornale modenese riporta, le dosi avanzate a quanto pare erano destinate ad ...

RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - xalc70 : @sbonaccini @RegioneER Se vera la notizia che “vaccini avanzati vengono somministrati a parenti” per non buttarli..… - zazoomblog : Vaccini ‘avanzati’ somministrati a figli e parenti dei sanitari. E scoppia il caso - #Vaccini #‘avanzati’… - Alburen : RT @graz848: @Alburen @iannetts70 @repubblica Esatto. Il vaccino non è una serata in pizzeria. Se sei in lista e poi non ti presenti o hai… - andreaventura01 : RT @corrierebologna: Modena, i vaccini avanzati? Ai parenti. L’Ausl: «Atto grave, istruttoria urgente» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini avanzati Vaccini "avanzati" iniettati ai parenti, istruttoria dell'Ausl che si scusa con i cittadini ModenaToday Teramo, la Consigliera di Parità chiede vaccini subito anche per i diversamente abili

In questi giorni si parla tanto del piano nazionale per il vaccino anti Covid-19 predisposto dal governo, rimedio che può rappresentare la svolta decisiva per ...

Le parole di rinascita di Ilaria Donadio, medico di Bari

Ilaria Donadio, dottoressa del Policlinico di Bari impegnata nel reparto di rianimazione covid, come molti suoi colleghi ha voluto condividere sui social momento della sua vaccinazione contro il coron ...

In questi giorni si parla tanto del piano nazionale per il vaccino anti Covid-19 predisposto dal governo, rimedio che può rappresentare la svolta decisiva per ...Ilaria Donadio, dottoressa del Policlinico di Bari impegnata nel reparto di rianimazione covid, come molti suoi colleghi ha voluto condividere sui social momento della sua vaccinazione contro il coron ...