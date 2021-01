Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2021: Serena e Filippo ad un bivio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata dell’8 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alex rinuncerà ad una proposta importante, Filippo e Serena davanti ad un bivio. Leggi su comingsoon (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scopriamo ledi Unaldella puntata dell’8. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alex rinuncerà ad una proposta importante,davanti ad un

CroccoToni : @NinoGalloni @borghi_claudio @borghi_claudio è un venduto, per un posto al sole, fanno finta opposizione. - BrunaGueze : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… - MilanesiMiranda : RT @RadioItalia: 'Mi sei venuta in mente ieri Come un battito a ciel sereno Mentre il sole stava lì al suo posto E il mio cervello era già… - Paolo18030138 : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… - Pilipo83 : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… -