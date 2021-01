Trump: “Questo succede se la vittoria è strappata ai patrioti”. Twitter e Facebook lo bloccano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen – “Questo succede quando una vittoria elettorale viene strappata ai patrioti“: così Donald Trump commenta l’assalto al Congresso di ieri da parte dei suoi sostenitori. Il presidente in carica, dopo qualche ora dall’inizio degli scontri a Capitol Hill durante la certificazione da parte del Congresso dell’elezione a presidente del rivale dem Joe Biden, ha postato un video messaggio su Twitter. Nel video Trump ha ribadito che le elezioni “sono state rubate”. Poi ha chiesto ai suoi sostenitori di “andare a casa, ora”. Trump: “Questo succede quando una vittoria viene sottratta ai patrioti” “Capisco il vostro dolore” per “lo scandalo di un’elezione rubata”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen – “quando unaelettorale vieneai“: così Donaldcommenta l’assalto al Congresso di ieri da parte dei suoi sostenitori. Il presidente in carica, dopo qualche ora dall’inizio degli scontri a Capitol Hill durante la certificazione da parte del Congresso dell’elezione a presidente del rivale dem Joe Biden, ha postato un video messaggio su. Nel videoha ribadito che le elezioni “sono state rubate”. Poi ha chiesto ai suoi sostenitori di “andare a casa, ora”.: “quando unaviene sottratta ai” “Capisco il vostro dolore” per “lo scandalo di un’elezione rubata”, ...

pietroraffa : Il danno che i populisti stanno facendo a questo mondo è incalcolabile. E Trump è l'esempio massimo di come, dando… - RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - BentivogliMarco : Neanche una parola su Trump, il responsabile di tutto questo. @GiuseppeConteIT parole inadeguate, insufficienti e d… - SpaceChili : RT @marcobardazzi: La vergogna di ciò che sta succedendo in questo momento a Washington, per colpa di Trump, è un utile promemoria per tutt… - frabarraco : RT @APagliaccis: #Biden che chiede a #Trump di onorare il suo mandato, di andare in diretta e fermare questo scempio, é il simbolo della ve… -