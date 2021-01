Supercoppa Italia femminile: blackout Milan, Viola in finale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Supercoppa Italia femminile: illusione Giacinti, poi è blackout. La Fiorentina ci crede e prima pareggia con Kim, poi Quinn raddoppia. È finale con la Juve Seconda semifinale di Supercoppa Italia femminile tra Milan e Fiorentina esplosiva. Illusione ottica dopo i primi venti minuti di gioco: il Diavolo si porta in vantaggio immediatamente, per la precisione al minuto 6 del primo tempo con Giacinti, lanciata a rete da Boquete, quest’ultima sempre più leader della squadra rossonera. Viola sottotono, ma poi… il cuore e la grinta di Sabatino e compagne si risvegliano, ribaltando il team di Ganz, che si affievolisce a poco a poco. Le rossonere non riescono mai ad essere pericolose nella seconda frazione di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021): illusione Giacinti, poi è. La Fiorentina ci crede e prima pareggia con Kim, poi Quinn raddoppia. Ècon la Juve Seconda semiditrae Fiorentina esplosiva. Illusione ottica dopo i primi venti minuti di gioco: il Diavolo si porta in vantaggio immediatamente, per la precisione al minuto 6 del primo tempo con Giacinti, lanciata a rete da Boquete, quest’ultima sempre più leader della squadra rossonera.sottotono, ma poi… il cuore e la grinta di Sabatino e compagne si risvegliano, ribaltando il team di Ganz, che si affievolisce a poco a poco. Le rossonere non riescono mai ad essere pericolose nella seconda frazione di ...

