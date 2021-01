Scuola: in Lombardia didattica a distanza per le superiori fino al 24 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - In Lombardia gli studenti delle superiori non torneranno sui banchi, almeno fino al 24 gennaio. Lo ha deciso la Regione Lombardia, "preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo". In una nota, la Regione spiega che il suo orientamento è quello di "proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%". La decisione sarà formalizzata con un'ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Ingli studenti dellenon torneranno sui banchi, almenoal 24. Lo ha deciso la Regione, "preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo". In una nota, la Regione spiega che il suo orientamento è quello di "proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con laal 100%". La decisione sarà formalizzata con un'ordinanza e resterà in vigoreal 24

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - In Lombardia gli studenti delle superiori non torneranno sui banchi, almeno fino al 24 gennaio. Lo ha deciso la Regione ...

